Google Haritalar orman yangınlarını da gösterecek

Orman yangınları yaz mevsiminde sıklıkla görülüyor. Yangınlar yüzünden binlerce hektarlık ormanlık alan geri döndürülemez bir şekilde yok oluyor. Google da bu orman yangınları konusunda yetkililere yardımcı olabilmek için Haritalar uygulamasına yeni bir özellik ekledi.

Google Haritalar'ın yeni özelliği ile birlikte yangınlar harita üzerinde gösterilecek. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından işletilen GOES meteoroloji uydularından ve Google Earth'ten gelen veriler sayesinde Google Haritalar, yangın olan noktaları kırmızı grafiklerle ile işaretleyecek. Veriler ise 1 saatte bir güncellenecek. Orman yangınları sadece Google Haritalar'da değil Google arama motorunda da karşımıza çıkacak.

Örneğin, bir kişi devam eden bir yangının adını Google'a yazdığında Google kendisine güncel bir harita çıkartacak. Veriler, saatte bir güncellenecek ve yangının boyutu Google Haritalar üzerinden görülebilecek.

Şimdilik ABD'de başlayan özelliğin ilerleyen dönemde başka ülkelerde de kullanılması bekleniyor.