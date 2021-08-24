Google Haritalar üzerinde yakında otoyol ücretleri de görüntülenebilecek

Şu anda Google Haritalar, kullandığınız yolun herhangi bir geçiş ücreti içerip içermediğini size söyleyebiliyor. Ancak yakında her bir geçiş ücretinin ne kadar olduğunu da söyleyebilecek.

Google Haritalar, zamandan tasarruf edebilmeniz için seyahatinizin önündeki paralı yollardan kaçınmanıza zaten izin veriyor. Şimdiyse Google, otoyol ücretlerini görüntüleyerek biraz paradan tasarruf etmenize de izin verecek.

Harita Önizleme Programı'na dahil olan kullanıcılara bir bildirim gönderen şirket, bundan sonra uygulamada yol geçiş ücretlerinin gösterileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre uygulama, kullanıcının belirlediği güzergahtaki toplam geçiş maliyetini göstermekle birlikte, aynı zamanda insanlara alternatif yollar da sunacak.

Google'ın bu özelliğinden şimdilik sadece Harita Önizleme Programı'nda dahil olan kullanıcılar yararlanabiliyor.