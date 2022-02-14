Posta.com.tr / Google Haritalar kullanıcısı bir grup kişi, Rusya'nın Sibirya tundrasının derinliklerinde korkunç bir keşif yaptı. Görüntülerde kullanılmayan binalar ve moloz yığınları vardı. Bölgenin neresi olduğunu merak eden kullanıcılar için açıklama yaptı. Gizemli bölge, Norilsk Çalışma Kampı’ydı. Bu kamp 25 Haziran 1935'ten 22 Ağustos 1956'ya kadar faaliyette olan Rusya'nın en korku dolu yerlerinden biriydi. Çalışma kampına gönderilen mahkumlar, bir Rus madencilik şirketinin inşasını yapıyordu. Zamanla çalışma kapsamları da genişletilerek balıkçılık gibi işler de yapmaya başlamışlardı. Öyle ki bazı mahkumlar, Joseph Stalin'in sürgünde yaşadığı evin yeniden inşasından bile sorumluydu.

1935'te kampta 1200 mahkum vardı. Bu sayı, Stalin'in 1936'da siyasi rakiplerini ayıklama kampanyası olan Büyük Temizlik ile kısa sürede zirve yaptı.

1937'de çalışma kampındaki mahkumların sayısı 9 bine yükseldi. 1951'de ise burada 30 ayrı kamp bölümünde kalan 72.500 kişi vardı.

Sosyal medya kullanıcıları, görüntüler karşısında 'Şimdiye kadar gördüğüm en depresif yerlerden biri' açıklamasını yaptı. Çalışma kampı 1957'de kapatıldı.







