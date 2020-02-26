Onur Binay/posta.com.tr

ABD'nin Huawei'ye yönelik ticaret yasağı ile ilgili en büyük sorun, firmanın Google Mobile Services'ı (GMS) yeni telefonlarında ve tabletlerinde kullanamaması. Bu, Çinli markayı Google'ın hizmetlerine alternatif olarak kendi Huawei Mobile Services (HMS) oluşturmaya zorladı. İddialara göre Google, Huawei ile yeniden birlikte çalışmak için ABD'ye lisans başvurusunda bulundu.

Beyaz Saray, Huawei'ye karşı uyguladığı ticaret yasağını esnetmeye karar verdi. Huawei ile ticaret yapmak isteyen şirketlerin bir lisans programına dahil olması gerektiği ve ancak bu lisans kapsamında ticaret yapılabileceği belirtildi. Bu onay, Çinli markanın dizüstü bilgisayarlarına Windows ve diğer Microsoft hizmetlerini göndermeye devam edebileceği anlamına geliyor.

Android ve Google Play Store'dan sorumlu genel başkan yardımcısı Samir Samat'ın, verdiği bir röportaj sırasında Google'ın harekete geçtiğini söylediğini duyurdu.

Huawei tüketici grubu CEO'su Richard Yu, Google'ı tekrar kullanmaya başlarlarsa Mate 30 serisini hemen güncelleyeceklerini söylemişti.

Ancak durum değişene kadar Google, son zamanlarda uygulamalarını desteklenmeyen Huawei cihazlarına ekstra yüklemelere karşı uyardı. DPA'nın, desteklenmeyen Huawei cihazlarındaki Google'ın uygulamalarını sunucu tarafından engelleme olasılığını artırmasından sonra Samat'ın hiçbir yorumu yoktu.

Huawei Mobile Services (HMS) adlı hizmet için çalışmalarını yürüten Huawei, Google Servisleri'nin alternatifi olabilmek için de elinden geleni yapıyor.

Google Haberler yerine Squid

EMUI10 arayüzünde bundan böyle haberlere erişim Squid isimli bir uygulama tarafından sağlanacak.

Toplamda 1 milyon Android kullanıcısı tarafından kullanılan Squid, Huawei anlaşmasıyla birlikte cihazlarda ön yüklü şekilde bulunacak, Huawei kullanıcılarının kişisel haber ve içerik ihtiyaçlarını karşılayacak.

29 farklı dilde içerik sunan Squid’in desteklediği diller arasında Türkçe de var. Hatta kullanıcılarının bir kısmı Türkiye’de yer alıyor.











