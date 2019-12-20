Google ifadeye çağrıldı

Haksız rekabet nedeniye Rekabet Kurumu’nca 93 milyon TL cezaya çarptırılan Google, bu kararın üzerine Türkiye’ye yeni gelecek telefonlara Android yasağı getirmişti.

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Google ifadeye çağrıldı

Dün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kurum, Google hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısını 5 Şubat’ta yapacağını açıkladı. Bu sorunun nasıl çözüleceği merak edilirken, dün sabah Google sistem ve servislerinde erişim sorunu yaşandı.

Erişim sorunu yaşandı

Erişim sorununun ceza nedeniyle olduğu düşünülürken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şu açıklamayı yaptı: “Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı arıza bulunmamaktadır. Ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır” dedi. Erişim sorunu dün 11.45'te normale döndü.

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