Google ifadeye çağrıldı
Haksız rekabet nedeniye Rekabet Kurumu’nca 93 milyon TL cezaya çarptırılan Google, bu kararın üzerine Türkiye’ye yeni gelecek telefonlara Android yasağı getirmişti.
Dün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kurum, Google hakkında yürüttüğü soruşturmanın sözlü savunma toplantısını 5 Şubat’ta yapacağını açıkladı. Bu sorunun nasıl çözüleceği merak edilirken, dün sabah Google sistem ve servislerinde erişim sorunu yaşandı.
Erişim sorunu yaşandı
Erişim sorununun ceza nedeniyle olduğu düşünülürken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şu açıklamayı yaptı: “Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı arıza bulunmamaktadır. Ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır” dedi. Erişim sorunu dün 11.45'te normale döndü.
Bu haberi de okudularGoogle'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama
Bu haberi de okudularGoogle'ın Türkiye açıklamasına Rekabet Kurulu'ndan yanıt