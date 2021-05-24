Google, ilk fiziksel perakende mağazasını kısa süre sonra açıyor

Google, ilk fiziksel perakende mağazasını bu yaz New York'ta açacağını duyurdu. Google Store'da şirketin tüm ürünlerine erişim sağlanabilecek.

Google, bir blog gönderisinde mağazayı açmak için ana motivasyonlarının, müşterilerin satın almadan önce Google ürünlerini deneyebilmelerine imkan vermek olduğunu söyledi. Google Store'da müşteriler, Pixel telefonlar, Nest ürünleri, Fitbit cihazları, Pixelbook'lar ve daha fazlası dahil olmak üzere Google tarafından üretilen ürünleri inceleyebilecek ve satın alabilecek. Ayrıca mağazada, cihaz kurulumu ve onarımı da gerçekleştirilebilecek.

Google, koronavirüs karşısında kullanıcıların mağaza içerisinde kendilerini güvende hissetmelerine de yardımcı olacak. Google Store'da maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.