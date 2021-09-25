Google, Instagram ve TikTok videoları için kategori oluşturacak

Google, içeriklerini arama sonuçlarında dizine eklemek için Instagram ve TikTok ile anlaşmalar yapıyor. Gelen bilgilere göre Google'ın sırasıyla Instagram ve TikTok'un ana şirketleri olan Facebook ve ByteDance ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Google, uzun süredir arama motoruna bu uygulamalar için bir bölüm eklemedi. İnternette arama yapan insanlar, istedikleri videoyu bulmak için direk TikTok ve Instagram’a girmek zorunda kalıyordu.

Google, ByteDance ve Facebook ile anlaşırsa yaptığınız aramalarda ‘Kısa videolar’ isimli bir bölüm yer alacak. Bu sayede Reels ve TikTok’taki içeriklere kolayca erişim sağlanabilecek.