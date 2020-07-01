Google, Nearby Sharing adlı özellik üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Android Beam yerine gelecek özellik, kullanıcılara kolaylıkla veri paylaşımı sağlayacak. Şimdiyse Google Play Hizmetleri'ni beta kapsamda kullanan Android kullanıcıları Nearby Sharing'i kullanıma sunuldu.

Airdrop gibi çalışan özellikle kullanıcı, paylaşma seçenekleri altında görüntülediği Nearby Sharing özelliği ile yakınındaki başka bir kullanıcıya dosya aktarımı yapabiliyor. Kullanıcıların görünürlük durumlarını ayarlayabildikleri bu özellik, yakındaki kullanıcıların belirlenmesini ve dosyaların gönderilmesini sağlıyor. Üstelik bir kullanıcı, sadece kişilerindeki kullanıcılara da görünür olabiliyor.

Özellik, Airdrop'taki gibi Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını kullanıyor. Kullanıcılar birbirlerine veri aktarmak istedikleri zaman Bluetooth sayesinde iki cihaz arasında bağlantı kuruluyor. Ardından da Wi-Fi, iki cihaz arasında hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlıyor.

Google'ın amacı, Nearby Sharing ile Android 6 ve üzeri tüm sürümlerde dosya paylaşımını kolaylaştırmak. Yeni hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen şirketin özelliği önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklaması bekleniyor.



