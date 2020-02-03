Google Maps trafik durumunu ikinci telefonlarla kandırdı

Onur Binay/posta.com.tr

Google'ın coğrafi araçlarının ortaya çıkışı 2005 yılında Maps ve Earth ile başladı. Ardından 2007'de bunu Street View izledi. O zamandan beri çok daha teknolojik olarak geliştirildi. Google'ın sanal haritalarının klasik analog haritalarla pek az ortak noktası var. En önemli fark, Google'ın haritalarının etkileşimli, kaydırılabilir, aranabilir ve yakınlaştırılabilir olması. Google'ın harita hizmeti, bir haritanın ne olduğu, haritalarla nasıl etkileşim kurduğumuz, teknolojik sınırlamaları ve estetik açıdan nasıl göründükleri konusundaki anlayışımızı temelden değiştirdi.

Türkiye’de göre trafik bilgileri konusunda Yandex Haritalar, Google Maps’e göre daha çok tercih ediliyor. Google Maps ise yollardaki trafik yoğunluğu bilgisini alırken otomatik sistemleri dikkate alıyor.

Berlinli bir sanatçı olan Simon Weckert, 99 adet ikinci el telefonu bir el arabasına yerleştirip, onları cadde ve sokaklarda yavaş yavaş gezdirdi. Google Maps sunucuları da bu durumu trafik sıkışıklığı olarak algıladı. Sonuç olarak bu bilgiye göre hareket eden kullanıcılar da o yollara girmemeyi tercih etti.











