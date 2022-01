Google Meet, canlı altyazı özelliğini test ediyor. Paylaşılan bilgilere göre şirket, küresel olarak çalışmalar yapan şirketlere kolaylık yapmak istiyor. Workspace kullanıcıları, Google’ın erişilebilirlik özelliğini diller arası otomatik çeviri olarak yeniden değerlendiriyor. Bununla birlikte kullanıcılar, görüşmeler esnasında canlı olarak altyazıya sahip olabilecek.

Dileyen tüm kullanıcılar, yeni özelliğin beta testine dahil olabiliyor. Teste katılmak için uygulamada yer alan ‘Diğer’ seçeneğine tıkladıktan sonra Ayarlar menüsüne gidip, Altyazılar seçeneğine erişim sağlanabiliyor.

Beta testleri şu anda sınırlı gözüküyor. Şimdilik yalnızca İngilizce düzenlenen toplantılar, Fransızca, Portekizce ve Almanca dillerine çevrilebiliyor. Ayrıca Workspace kullanıcıları da yeni özellikten yararlanabiliyor.

Google, beta testlerinin beklenen sonuçlara ulaşamaması durumunda özelliğin herkes için yayınlanmasının uzun sürebileceğini belirtiyor. Beta testi için uygun olan Workspace hesapları arasında Workspace Business Plus, Enterprise Standart, Enterpise Plus, Education Plus ve Teaching & Learning Upgrade abonelikleri yer alıyor. Diğer hesap sahipleri de betaya katılabiliyor ancak beta süreci bittiği taktirde dahi ücretli kullanıcılar servisi kullanmaya devam edebilecek.