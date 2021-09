Google Meet’e canlı altyazı özelliği ekleyecek

Google, Meet’in standart canlı altyazılarından bir adım ötede olan program için canlı altyazı özelliğinitest etmeye başladı. Şirket Google Meet’e eklenecek canlı altyazı özelliğinin ilk olarak İngilizce yapılan toplantıları İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Almanca’ya çevirebileceğini belirtti.

Özelliğin mevcut yinelemesi yalnızca Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus ve Teaching & Learning Upgrade kullanıcıları tarafından düzenlenen toplantılar için kullanılabilir. Özelliği kullanmak isteyen yöneticilerin toplantılardan önce erişim için başvurması gerekecek. Bu etkinleştirmenin ardından kullanıcıların Ayarlar’da Altyazıları açması ve altındaki Canlı Altyazılar’a geçmeden önce bunu İngilizce’ye ayarlaması gerekecek. Daha sonra çevrilmiş dil seçeneklerinden birini seçebilecek.

Şirket, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Almanca dillerinde yapılan toplantılar için çeviri özelliği sunup sunmayacağını söylemedi. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında ise resmi bir açıklamada yapılmadı.