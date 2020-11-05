Google Mesajlar uygulamasına mesajları planlama özelliği geliyor

Google, Mesajlar uygulaması için mesaj planlama özelliği geliştiriyor. Google Mesajlar uygulamasında test edilmeye başlanan bu özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak. Bir kullanıcı, bu özellik sayesinde hazırladığı bir mesajı dilediği gün, dilediği saatte gönderebilecek. Üstelik kullanıcıların, bu özelliği kullanabilmek için sadece Gönder tuşuna basılı tutmaları gerekecek.

WhatsApp Messenger ve Facebook Messenger gibi uygulamaların popülaritesini yakalamak isteyen Google, mesajlaşma uygulamasına getirdiği bu yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve popüler mesajlaşma uygulamalarıyla rekabetinde güçlü bir yere gelmeyi hedefliyor.

Google'ın Mesajlar uygulamasındaki yeni özellikle, bir kullanıcı, bu özelliği kullanarak sunulan tarihleri otomatik olarak seçebiliyor ya da bir mesaj için manuel olarak tarih saat seçimi yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, mesajın gönderileceği süre gelene kadar mesajla ilgili düzenlemeler yapabiliyor, isterlerse planlanmış bu mesaj gönderimini iptal edebiliyorlar.

Google'ın test aşamasında olan bu özelliği ne zaman kullanıma sunulacak belli değil.