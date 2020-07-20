Google Nearby Share kısa süre sonra kullanıcılara sunulabilir

Google, AirDrop’a alternatif olarak kullanıma sunmayı planladığı Google Nearby Share uygulamasında testlerin son aşamasına yaklaşıyor. Ağustos ayından itibaren Android 6.0 ve daha yeni sürümleri için uygulamanın kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Xiaomi, OPPO ve Vivo işbirliği kapsamında da AirDrop benzeri bir alternatif ortaya çıkmış durumda. Peer-to-Peer Transmission Alliance adı verilen bu sistem, Android işletim sistemi temelinde çalışan ColorOS, MIUI ve FuntouchOS yazılımlarına dahil ediliyor. Bluetooth LE teknolojisini kullanarak eşleşme ve WiFi F2P temelli aktarım ile çalışan sistem, internet bağlantısı olmaksızın saniyede 20 MB veri aktarımını mümkün kılıyor. Huawei ve Honor‘un yeni cihazları ise bu uygulamadan yararlanamayabilir.

Google Nearby Share Beta’sına katılabilmek için öncelikle minimum Android 6.0 işletim sistemi kullanıyor olmalısınız. İkinci olarak belirlenmiş olan cihazlardan birine sahip olmanız ve Google Play Hizmetleri Beta sürümüne kayıt olmanız gerek.







