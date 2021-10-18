Telegram, Google Play Store’da 1 milyardan fazla indirildi. Öncesinde yapılan açıklamalara göre 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan platform, dünyanın en çok indirilen ilk 10 uygulamasından biriydi.

Telegram, 2013 yılında Pavel Durov tarafından başlatıldı. Ücretsiz mesajlaşma uygulaması, metin mesajları ve multimedya dosyaları alışverişinde bulunmanıza, 1000 izleyicili grup video görüşmeleri düzenlemenize, milyonlarca dinleyiciyle sesli sohbetler yapmanıza ve daha pek çok şeye olanak tanıyor.

Yakın zamanda yayınlanan verilere göre, Telegram Rusya'da Facebook ve WhatsApp'ın toplamından daha fazla trafik oluşturuyor.



