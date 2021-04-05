Google, Sadri Alışık için doodle hazırladı

Google, 1995'te karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Sadri Alışık'ın 96. doğum gününe özel bir Doodle hazırladı.

Arama motorunun sayfasını tıklayan kullanıcılar, Sadri Alışık'la ilgili içeriklere ulaşabiliyor.

Google tarafından kutlama amacıyla geçici bir süreliğine arama motoru logosu üzerinde yapılan özel değişikliklere Doodle deniyor.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştı. İlk animasyonlu Doodle, 2010 yılında İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronom Isaac Newton'un anısına yapılmıştı. İlk interaktif Doodle ise aynı yıl Japonya'da tasarlanan video oyunu Pac-Man'in 30. yıl dönümü için hazırlanmıştı.