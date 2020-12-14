Google servisleri çöktü: YouTube ve Gmail’e girilemiyor
Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Önce YouTube, ardından Gmail ve diğer servisler çöktü. Dünya genelindeki kesintinin sebebi henüz bilinmiyor.
14 Aralık 2020, Pazartesi 15:46 Son Güncelleme:
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Google servislerinde yaşanan çökme internet kullanıcılarını etkiledi. Şu an sebebi bilinmeyen erişim sorunu nedeniyle Google servisleri olan YouTube ve Gmail kullanılamıyor, arama motoru ise çalışmaya devam ediyor.
Google Analitik, Google AdSense gibi Google’a bağlı birçok servise zorlukla erişim sağlanıyor. Gmail hesabından çıkış yapılarak girildiği takdirde YouTube’a erişim sağlanabiliyor.
Google arama hizmeti devam ederken, henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Erişim sorunun çözüldüğü Google Türkiye Twitter hesabından duyuruldu. İşte Google Türkiye'nin yaptığı paylaşım;
"#Google, Gmail ve YouTube diğer tüm hizmetlerine sorunsuz olarak erişim şu an sağlanabilir durumdadır. #YouTubeDOWN"
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