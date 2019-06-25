Google Takvim uygulamasından gelen büyük tehlike

Google Takvim uygulaması, kullanıcıların randevu ve toplantı gibi etkinlikleri için iki yol izliyor. Kullanıcı sadece cevap verdiği etkinliklerin uygulamaya eklenmesini talep etmediyse, cevap vermese dahi tüm etkinlikler takvim uygulamasına otomatik olarak ekleniyor. Siber saldırganlar da otomatik eklenme özelliğini kullanarak rastgele uyarıları kullanıcılara bu sistem üzerinden yolluyor.

Google Takvim kullanıcılarına PIN numaralarını yenilemeleri yönünde uyarı mesajı gönderen siber saldırganlar, bu uyarıya sahte bir internet sitesi bağlantısı ekliyor. Kullanıcılar bağlantıya tıkladığında ise özel bilgiler ele geçiriliyor.

Sahte uyarılar konusunda önlem almak isteyen kullanıcıların Google Takvim uygulamasının ayarlar menüsüne girip sadece cevap verilen etkinliklerin eklenmesi seçeneğinin seçmesi gerekiyor.

DHA