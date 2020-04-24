Üç ayrı makine öğrenme ile çalışan özellik, medya dosyalarındaki İngilizce konuşmaları algılıyor ve otomatik olarak altyazı haline getiriyor. Canlı Altyazı özelliği ilk olarak Pixel 4’lerde kullanıma sunulmuştu. Pixel 4’ün ardından Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2 ve Samsung Galaxy S20, OnePlus 7T ve OnePlus 8'de de Canlı Altyazı özelliği kullanılmaya başlanmıştı.

Bununla birlikte, Google'ın Live Caption'ın telefon görüşmeleri üzerinde çalışmasına izin vereceğine dair kanıtlar tespit ettiğimiz için bu yakında değişebilir.

Google Pixel 4 için Android 11 Geliştirici Önizleme 3'te, Canlı Altyazılardan sorumlu olan Cihaz Kişiselleştirme Hizmetlerinin 2.13.302920511 sürümü analiz edildi. İçinde, kullanıcıların bir telefon görüşmesi sırasında Canlı Altyazı'yı açabileceğini belirten dizeler tespit edildi.

Canlı Altyazı özelliğinin bir telefon görüşmesi esnasında etkinleştirildiğinde telefon görüşmesinin tüm taraflarına görüşmenin altyazılı olarak aktarıldığı bildirildi. Canlı Altyazı’nın şu anda dayandığı API, sesli aramadaki sesleri yakalamaya izin vermiyor.















