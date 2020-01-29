Google Translate’e gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor

Onur Binay/posta.com.tr

Google, çeviri uygulaması Translate'e gerçek zamanlı çeviri özelliği ekleyeceğini açıkladı. Bu özellik sayesinde servisin Android uygulaması bir sunumda gerçek zamanlı olarak kayıt yapıp bunu daha sonra yazılı hale getirebilecek. Yapay zeka desteğine sahip yeni özellik, internet bağlantısı ile Google sunucuları üzerinden etkinleşecek ve telefonun mikrofonu aracılığıyla alınan konuşmaları gerçek zamanlı olarak başka bir dile çevirecek.

Google, geliştirdiği yeni özelliği İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi diller başta olmak üzere pek çok dilde test ediyor.

Google Translate’e eklenecek yeni özellikle birlikte, kullanıcıların desteklenen dillerde anlık ders desteği alabilmesine ve hatta altyazısız film ve dizi izlemeyebilmesine yardımcı olabileceği söyleniyor.

Söz konusu özelliğin ilk olarak Android’e daha sonra iOS’a ekleneceği söyleniyor.