Sokak Görünümü, Google'daki kullanıcıların Arama ve Haritalar üzerinden gezinmesine yardımcı olmak için kullandığı en kullanışlı özelliklerden biri. Şimdiyse kullanılabilirliği önemli ölçüde artabilir. Yeni bir testte Google, kullanıcıların özel bir 360 derece kamera kullanmaya gerek kalmadan Street View verilerini yakalamalarına, çekmelerine yardımcı oluyor.

Driving Mode ya da Sürüş Modu adı verilen özellik, Google'ın Street View uygulamasının bazı kullanıcıları için yan menüde görünüyor. Etkinleştirildiğinde, kullanıcıların özel bir kamera olmadan Street View görüntülerini çekmesine izin veriyor. Hatta yüzleri ve plakaları otomatik olarak bulanıklaştırabiliyor.

Bu, özellikle Google'ın şu anda veri sahibi olmadığı daha kırsal alanlarda Sokak Görünümü'nün kullanılabilirliğini iyileştirilecek. Şirketin, kullanıcıların telefonlarından toplanan verilerin kalitesini nasıl kontrol etmeyi planladığı belli değil.

Şirketin bunu daha geniş bir alan, kullanıcıya yaymayı planlayıp planlamadığı belli değil. Street View koleksiyonu yasal sorunlardan payına düşeni aldı, bu yüzden Google şimdilik güvenli ve yavaş oynuyor.