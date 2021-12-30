Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.

Aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.

Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı: