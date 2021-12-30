Bilim & Teknoloji Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi tatlıları arattığını açıkladı

Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi tatlıları arattığını açıkladı

Bilim & Teknoloji

Google, Türkiye'nin 2021'de en çok hangi tatlıları arattığını açıkladı

Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalar birçok insanı mutfağa yöneltti. İnternet ortamında ekmek ve tatlı yapma akımlarıyla birlikte yeni tarifler de araştırılmaya başlandı.

30 Aralık 2021, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Google, bu yıl boyunca en çok merak edilen, yapılışı konusunda en çok bilgiye ihtiyaç duyulan yemekleri listeledi.

Aratılan bu yemekler, hem dünyadan hem de Anadolu'dan birçok iz taşıyor.

Google'ın yayınladığı listede şu yemek ve tatlılar yer aldı:

  • Cizleme
  • Panna Cotta
  • Çiğ köfte
  • Gulaş
  • Galette
  • Sufle
  • Tulumba tatlısı
  • Taco
  • Soğuk baklava
  • Güllaç

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