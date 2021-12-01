Gerçekleşen toplantıda Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sırma Süren, Google Türkiye Kamu İşleri Müdürleri Erkan Kaptan ve Zeynep Güven şirketin Türkiye’de bugüne kadar Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar, gençlere yönelik uygulamalar, pandemi süresince KOBİ’lerin dijitalleşmesi için geliştirdiği projeler, sanata destekleri hakkında bilgiler de verdi.

Mehmet Keteloğlu tarafından aktarılan bilgilere göre Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş, YouTube, Google Haritalar, Google Benim İşletmem, G Suite, Google Bulut Platformu, Android, Google Play ve diğer Google uygulama ve inisiyatiflerinden oluşan Google tarafından desteklenen Türkiye’deki dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında ise bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Bugüne kadar toplam 1,4 milyon kişilik istihdam yaratan bu dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının 5 yıl içinde 2 kattan daha fazla artacağını düşündüklerini de belirten Keteloğlu, Android ekosisteminin Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağladığına ve bu ekosistem ile de 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olduklarına dikkat çekti.

Android’in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar TL’ye ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7’sini oluşturacağını öngörüldüğünü de ekleyelim. Toplantıda Google'ın Türkiye’deki kültür - sanat çalışmalarına sağladığı destekler ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Şirket son olarak 275 bin dolarlık Google.org hibesi ile pandemi döneminde zor günlerden geçen sahne emekçilerinin dijital yetenekler kazanarak izleyicileriyle alternatif platformlarda buluşmalarına yardımcı olmayı hedefleyen Sahne 2.0 projesine finansal destek sağladı.

Google ayrıca Google Arts & Culture ve Google Street View ile Türkiye’nin yüzyıllık kültür mirasını teknolojinin sağladığı araçlarla dünya ziyaretçileriyle buluşturuyor.