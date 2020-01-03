Onur Binay/posta.com.tr

Google , Allo mesajlaşma uygulamasını 2018'de, uygulamanın ilk çıkışından neredeyse iki yıl sonra bitirdi. Uygulama artık çalışmıyor, ancak bazı kişiler hala telefonlarına yüklemiş olabilir.

Şimdi, bazı Huawei telefonları Google Allo'yu bir güvenlik tehdidi olarak işaretlemeye başladı ve kullanıcılara kapalı uygulamanın "virüslü" olduğunu ve kaldırılması gerektiğini bildiren bir komut istemi ile geliyor.

Sorun ilk kez Huawei P20 Pro'da görüldü Geçen Mart ayında kaldırılan uygulama Allo artık sadece bir APK dosyasından ibaret olarak tanımlanıyor ve uygulama risk oluşturduğu gerekçesiyle güvenlik uyarısı veriyor.

Bunun Huawei'nin bir hatası olup olmadığı veya OEM'in güvenlik paketinin Allo'nun kapatılması nedeniyle uyarıyı açıkça yayınlayıp yayınlamadığı belli değil.

Huawei ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.



