Akıllı telefon pazarını domine eden üreticilerden Apple ile Google'ın üzerinde çalıştığı teknoloji, Covid-19 hastalarının izini sürerek söz konusu hastalara yakın mesafede olan kullanıcıları Bluetooth bağlantısını kullanarak bilgilendirecek.

Kullanıcıların isteğine ve tercihine bağlı olarak çalışacak olan yazılımın mayıs ayı ortasında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Her iki şirketin ortak teknolojinin yanı sıra kendi işletim sistemlerine özel ve kullanıcıların herhangi bir uygulama indirmelerine gerek kalmayacak bir 'takip etme' yazılımı üzerinde de önümüzdeki aylarda çalışmaya başlayacakları bildirildi.

Mayıs ayında yayınlanacak olan API için Hayat Eve Sığar uygulamasına entegrasyon planlarının yapıldığı iddia ediliyor. Paylaşılan bilgilerin ise verilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan sunucularında tutulacağı söyleniyor. Ayrıca bu hafta itibariyle Hayat Eve Sığar uygulamasına, Bluetooth tabanlı kişiler arası etkileşim durum takibi özelliği de eklendi.