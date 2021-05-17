HDD’ler, veri merkezleri için en önemli bir rol oynuyor. Ancak HDD'ler şu anda kusursuz çalışamıyor. Google Cloud ve Seagate, veri merkezlerinde kullanılan sabit diskler bozulduğunda arıza tespiti yapabilen teknoloji geliştirdi.

Google, yakın zamandaki bir blog yazısında, “Google Cloud olarak, muhtemel sorunları tanımlayarak sorunları önlemeyi bizzat tecrübe ediyoruz. Dünyadaki en büyük veri merkezlerinden bazılarını idare etmekten sorumluyuz, sorunları zamanında tanımlayamamak birçok ürün ve hizmetimizde çok ciddi kesintilere neden olur” dedi.

Google’a göre “sorunlarla karşılaşan ya da son 30 günde üç veya daha fazla sorun yaşayan” bir sabit disk sürücüsünü tanımlama meselesi cihaza fiziksel erişimi zorunlu kıldığı için zaman alan bir işlem. Google Cloud ve Seagate, yapay zeka ile otomatik arıza tespiti yaparak mühendislerin zaman kaybını önlemek istiyor.

Google Cloud’a göre, veri merkezlerinde bulunan sabit disklerin milyarlarca satırlık S.M.A.R.T. verisi var ve bunları analiz etmek çok uzun bir zaman alıyor. Ama bu aynı zamanda elde hazır birçok bilginin faydasını da bize gösteriyor. Google Cloud, Seagate ve Accenture, tam da bu noktada S.M.A.R.T. verilerini yapay zekayı eğitmek için kullanıyor.

Şirketin şu ana kadar ürettiği 2 yapay zeka var. Biri AutoML, diğeriyse özel yapım bir sürüm. İkisini karşılaştırıldığında AutoML “%98 doğruluk payı ve %35 hafıza oranı” sunarken, özel yapım sürüm ise %70-80’e %20-25’lik performans sunuyor.