Google Workspace'in tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanıma sunulduğunu açıkladı. Profesyonel ihtiyaçlara yönelik geliştirilen hizmetin, özellikle kurumsal müşterilerin işini kolaylaştırdığı belirtildi.

Workspace; Gmail, Dokümanlar, Keep, Meet, E-Tablolar, Apps Script, Chat, Slaytlar, Takvim, Formlar, Jamboard, Drive ve Sites isimli hizmetlerin hepsini birden kapsıyor. Platform ayrıca; Workspace yöneticileri için özel bir konsol, verilerin gizlenmesi için bir veri tabanı ve kuruluşta kullanılan tüm cihazların denetlenmesini sağlayan bir hizmet de içeriyor.

Google Workspace hizmetinde, 4 farklı abonelik paketi bulunuyor. Söz konusu paketler; Business Starter, Business Standard, Business Plus ve Enterprise olarak isimlendiriliyor. Şirket, her bir pakette kullanıcılara farklı avantajlar sunuyor. Business Starter abonelerinin ayda 29 TL, Business Standard abonelerinin ayda 58 TL, Business Plus abonelerinin de ayda 108 TL ödeme yapması gerekiyor. Enterprise aboneliğinin ücreti ise henüz bilinmiyor.