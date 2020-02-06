Google yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor

Onur Binay/posta.com.tr

Google, 2016 yılından beri Fuchsia ismi verilen bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak şirket, Pigweed adlı bir işletim sistemi için ticari marka başvuru yaptı. Google’ın başvurusu, ABD’nin patent ve marka kurumu olan USPTO’nun internet sitesinde görüldü. Başvuruda Pigweed’in “bilgisayar işletim yazılımı” olarak tanımlı.

9to5Google ayrıca Chromium kod deposunda ve Fuchsia işletim sistemi için önerilen bir kod değişikliğinde fark etti. Chromium’un kodlarında Pigweed olarak görülen bir kısım bir süre sonra Fuchsia olarak değiştirildi.

“Pigweed” in Fuchsia’ya bağlı olduğuna dair kanıt yok.

Bu Fuchsia için yeni bir isim olabilir? Chromebook'larla ilgili olabilir? IoT cihazları ne olacak? Ne yazık ki, Pigweed hakkında şimdilik bu isim ve bu girişler dışında başka bir şey bilmiyoruz.