Google yeni ‘cinsiyetsiz’ emojileri tanıttı

Google, Android Q sürümünde yer alacak yeni emojileri tanıttı. Yeni emojilerin en büyük özelliği 'cinsiyetsiz' olmaları...

13 Mayıs 2019, Pazartesi 11:21
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Google yeni ‘cinsiyetsiz’ emojileri tanıttı

Google, Android Q sürümünde yer alacak yeni ‘cinsiyetsiz’ emojileri tanıttı.

Bu 53 yeni emojide cinsiyetler anlaşılamayacak ve her emojinin farklı boylarda saç seçeneği bulunacak. Teknoloji şirketleri, akıllı telefonlarda ‘cinsiyetçi emojilere’ yer verdikleri için yoğun eleştiri altındaydı. Google, bu yeni cinsiyetsiz emojilerle kullanıcılarının bu konudaki memnuniyetsizliklerini gidermeyi amaçlıyor.

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