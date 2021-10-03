Google yöneticisi: Yapay zeka kıyameti getirecek

Google'ın Ar-Ge tesisi Google X'in eski işletme müdürü Mo Gawdat, The Times‘a yapay zekayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gawdat, Terminatör filmindeki Skynet gibi insanlığın sonunu getirecek bir yapay zekaya vurgu yaptı. Bilim kurgu filmlerinde sıkça gördüğümüz, bir yapay zeka (AI) türü olan yapay genel zekanın (AGI) kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Üstelik Gawdat, bu yapay zekayı Tanrı’ya benzetti.

Gawdat, küçük bir topu alıp tutan robot kollar geliştirdiklerini anlattı. Ancak Gawdat, bu robot kolların topu sanki araştırmacılara gösteriş yapıyormuş gibi bir hareketle gösterdiğini söyledi. Google’da 2007 yılında çalışmaya başlayan girişimci, yapay zekanın bu davranışını korkutucu olarak tanımladı.

Google X‘in eski yöneticisi, bu yapay zeka örneği için, “Aniden bu durumun aslında korkutucu olduğunu fark ettim. Gerçek şu ki, biz Tanrı’yı yaratıyoruz” dedi. Yavaş öğrenme sürecinin ardından, artık kolların neredeyse hemen hemen her şeyi tutup kaldırabildiğini de belirtti.



