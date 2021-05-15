Kurumdan yapılan açıklamada şirketin Android cep telefonu işletim sistemi ve Google Play ile pazarda baskın pozisyon elde ettiği ve bunun uygulama geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmasında şirket lehine kontrol imkanı sağladığı belirtildi.

İtalyanların dörtte üçü Android işletim sistemi ile çalışan cep telefonu kullandığına dikkat çeken kurum, Google'ın JuicePass'e Android Auto altında işlem yapmasına izin vermediği, Google Maps'e öncelik verirken diğer uygulamanın haksız şekilde sınırlandırıldığını açıkladı.

Google Enel X tarafından sunulan elektrikli araçlar için şarj yeri bulmak için harita ve bilgi sunan uygulaması Juicepass'i Android Auto'da iki yıldır engelliyordu. Rekabet kurumundan yapılan açıklamada bu durumun Enel X'in kendine kullanıcı tabanı oluşturması olanağının elinden alındığı kaydedildi ve söz konusu durumun çok kritik bir aşamada olan elektrikli araç geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Google'dan ceza ödemesinin yanı sıra JuicePass'i Android Auto'da sunması da istendi.

Türkiye Rekabet Kurumu da geçtiğimiz ay haksız rekabet dolayısıyla Google'a 296 milyon lira para cezası kesmişti. Cezaya gerekçe olarak Google'ın arama ve turizm sorgularında kendini öne çıkardığı belirtilmişti.