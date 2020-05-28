Başsavcı, Google'ın konum izlemeyi devre dışı bıraktıktan sonra bile, hava durumu, arama motoru ve Chrome tarayıcısı üzerinden yapılan aramalar aracılığıyla konum izlemeyi arka planda tuttuğunu iddia etti. Kullanıcılar, Android sistem ayarlarından sistem düzeyinde izlemeyi kapattığında dahi Google, konum verilerini gizlice almayı sürdürüyor.

Google’a karşı geçmişte Android kullanıcılarının konum takibi konusunda benzer suçlamalarda bulunuldu. Şirket, konum verilerinizi otomatik olarak silmeyi kolaylaştırmak ve rızası olmadan bunu yapan üçüncü taraf uygulamalarını kırmak gibi çeşitli önlemlerle gizlilik endişelerine yıllar içinde yanıt verdi.

Brnovich, Google'ın bu konum verilerini kullanarak Arizona sakinlerine sunduğu reklamlardan elde edebileceği gelirleri geri ödemesini talep etti. Arizona'nın sahtecilikle mücadele yasalarının Google'ı ihlal başına 10 bin dolar ödemeye mahkum edebileceği konuşuluyor.

Bir Google, sözcüsü açılan dava hakkında, "Bu davayı açan başsavcı ve avukatları hizmetlerimizi yanlış tanımlamış gibi görünüyor. Ürünlerimize her zaman gizlilik özellikleri ekledik ve konum verileri için sağlam kontroller sağladık. İddialara açıklık getirmek için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Google ve YouTube’a ek diğer büyük teknoloji şirketleri, Avrupa Birliği'ne son on yılda milyarlarca dolar para cezası ödedi. Gizlilik uygulamalarının ardından şirket yine de yasal bataklıkla karşı karşıya.

Bronovich ise verdiği röportajda, "Çok parası olan insanlar veya şirketler, bir noktada yapmak istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar ve kendilerini yasaların üstünde görüyorlar. Google'dan Arizona'nın tüketici sahtekarlığı yasası olduğu mesajını almasını istedim. Dünyanın en yenilikçi şirketi olabilirler, ancak bu yasaların üstünde oldukları anlamına gelmez." dedi.











