Google’a Chrome’daki gizli mod yüzünden 5 milyar dolarlık dava

ABD'de Kaliforniya eyaletinde Chrome'un geliştiricisi Google'a gizli modda takibe devam ettiği için açılan davada 5 milyar dolar tazminat ödenmesi isteniyor. Davada şirketin sunucu taraflı izlemeyi de durdurması gerektiği ve bu tür izlemeyi durdurmamasının federal gizlice dinleme yasalarını ihlal ettiği ileri sürülüyor.

Google ise bu iddialara şiddetle itiraz ettiklerini ve kendilerini şiddetle savunacaklarını açıkladı. Chrome’daki Gizli Mod’un kullanıcılara etkinliklerini tarayıcılarına veya cihazlarına kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunduğu vurgulanıyor. Google açılış sayfasında üçüncü parti internet sitelerinin takibe devam edebileceğini aktarıyor.

Kaliforniya, San Jose'deki ABD Bölge Yargıcı Lucy Koh, kararında, "Mahkeme, Google'ın, Google'ın, kullanıcı gizli tarama modundayken iddia edilen veri toplama işlemine dahil olduğu konusunda kullanıcıları bilgilendirmediği sonucuna varmıştır" dedi.

Google, gelecek yıl reklamverenlerin tüketicilerin web etkinliklerini takip etmelerine yardımcı olacak üçüncü taraf çerezlerini ortadan kaldıracağını ve bireyleri izlemek için alternatif yöntemler kullanmayacağını söyledi.

Şirket, Gizli Mod’un mevcut çerez deponuzu kullanmadığını, sadece oturum sonunda oluşturulan çerezleri, geçmişi ve otomatik doldurma verilerini ortadan kaldırdığını belirtirken web sitelerinin çalışma şeklini değiştirerek “yenilmezlik” sağlamadığını söylüyor.



