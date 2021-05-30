Google’a cinsiyete dayalı ayrımcılık yüzünden dava açıldı

600 milyon dolardan fazla tazminat talep eden kadınlar, Google’ın kendilerine aynı mevkide olan erkeklerden daha az ücret ödeyerek Kaliforniya Eşit Ücret Yasası’nı ihlâl ettiğini savunuyor. Kadınlar terfi süreçlerinin de daha yavaş ve seyrek ilerlediğine dikkat çekiyor. Dava dosyasında yer alan bir belge, Google’da kadınların kendileriyle aynı pozisyondaki bir erkeğe kıyasla yıllık neredeyse 16 bin 800 dolar az kazandığını gösteriyor.

Davada, Google’ın kadın çalışanlarına erkek meslektaşlarından daha az ödeme yaptığı dile getirildi. Bununla birlikte söz konusu çalışanların, erkek meslektaşlarından daha uzun sürede ve daha düşük pozisyonlara terfi ettirildiğinin de altı çizildi. Davacılar, Google’ın bu şekilde Kaliforniya Eşit Ücret Yasası’nı ihlal ettiğine işaret etti.

UC Irvine ekonomisti David Neumark’ın raporuna göre, teknoloji devi, kadın çalışanlarına aynı statüdeki erkek çalışanlarından neredeyse 16 bin 800 dolar daha az ödeme yapıyordu. Dilekçede Google’ın 2017’de bu uygulamayı sonlandırmasına rağmen, maaş uçurumunu küçültemediği belirtiliyor.