Google Trends'ten derlenen bilgilere göre Mart ayının ikinci haftasında corona virüs önlemlerinin birçok ülkede aynı günlerde alınmasının ardından "Yapboz" teriminin aranmasında çok ciddi bir yükseliş yaşandı. "Yapboz" terimi Google Trends sıralamasında geçen aylarda 40'ın altında seyrederken, Mart ayı sonunda pik noktası olan 100'e ulaştı.

İnsanlar, sosyal izolasyon sırasında evde yapılan spor aktiviteleri ve "kettlebell" gibi spor aletleri hakkında da çok daha fazla Google araması yapmaya başladı.

Sosyal medyada evde ekmek yapılmasının bir trend haline gelmesi, Google aramalarına da yansıdı. "Ekmek yapma" terimi Google Trends'te yaklaşık 50 puan yükseldi.

Seks tavsiyeleri aramalarında ise sosyal izolasyon günlerinin öncesine kıyasla neredeyse hiçbir değişim yaşanmadı.