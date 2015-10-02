Google.com yanlışlıkla 12 dolara satıldı!

Dünyanın en değerli şirketi Apple olabilir ancak internetin en değerli şirketi ve dünyanın en değerli alan adı hepimizin bildiği üzere Google.com. İnternet devi Google’ın alan adı Google.com, kısa süreliğine eski bir Google çalışanı tarafından kısa süreliğine satın alındı. Sanmay Ved, daha önce 2007-2012 yılları arasında Google’da çalışmıştı.

Ved, LinkedIn sayfasında paylaştığı bir gönderide, Google Domain isimli alan adı servisinde gezinirken Google.com alan adını aradı. İlginç bir şekilde alan adının boş ve satın almaya müsait olduğunu gösteren bir bildirim ile karşılaştı. Ardından kredi kartı bilgilerini girerek sadece 12 Dolar karşılığında alan adını satın alma işlemini başlattı. Kısa süre içerisinde alan adını başarılı bir şekilde alabilen Ved’e bu konuda bir e-posta bile geldi. Ardından kontrol panelinde Google.com adresini gördü.

Kendi anlatımına göre Sanmay Ved, Google Webmasters bölümünden alan adının sahibi olduğunu doğruladı. Hatta, Google çalışanları tarafından kullanılan özel e-posta hesaplarına bile erişebildiğini dile getirdi. Ardından Google’ın güvenlik bölümünü konu hakkında bilgilendiren Ved’in elinden alan adı geri alındı.

Oldukça tuhaf bir hata olduğu aşikar olan bu durum hakkında Google tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi. Zaten Google Domains servisi henüz küresel olarak kullanıma açılmadı. Bir hatanın olması bu sebeple olumlu karşılanabilir ancak böyle bir hata oldukça ilgi çekici. Benzer bir kaza Hotmail.co.uk alan adı için Microsoft’un başına da gelmişti. 2003 yılında gerçekleşen bu kazada da sorun kısa süre içerisinde çözülmüştü.

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