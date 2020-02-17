Onur Binay/posta.com.tr

İnternet servis sağlayıcılarımız bizi sevdiklerimizden daha iyi tanıyor. Arama çubuğuna umutlarımızı, hayallerimizi, en samimi sırlarımıza dair iç görülerimizi ve merak ettiğimiz konular hakkında ipuçları yazıyoruz.

Google'da yapılan yeni araştırmalar, yalnızca en popüler olanları değil, aynı zamanda insanların en çok merak ettiklerini de ortaya koyuyor.

Google Anahtar Kelime Planlayıcı’sını verilerine ulaşabilen Columbus Direct firması yeni bir araştırma yayınladı. Buna göre Google'da kullanıcıların en fazla arattıkları yer, Hindistan’da bulunan Tac Mahal oldu. Şah Cihan’ın eşi için yaptırdığı anıt mezarını, aylık 1.41 milyon insan aradı.

Tac Mahal’in ardından ikinci sırada ise Machu Picchu yer aldı. İnka’ların antik şehri olan Machi Piccu, bugün Peru sınırları içinde bulunuyor. Machu Picchu’yu aylık olarak 1.26 milyon insan Google’da aradı.

Listenin üçüncü sırasında ise Burj Khalifa yer aldı. Yapımı 2010 yılında sona eren Burj Khalifa, dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanını taşımaya devam ediyor. Dubai’de bulunan bu devasa gökdeleni Google’da her ay 1.1 milyon insan arıyor.

Google'da en fazla aranan yerler listesi ise şu şekilde (aylık arama sayısına göre):

Tac Mahal - 1.417.650

Machu Picchu - 1.269.260

Burj Khalifa - 1.103.950

Niagara Şelalesi - 945.810

Eyfel Kulesi - 916.270

Stonehenge - 833.690

Everest Dağı - 778.350

Özgürlük Heykeli - 758.720

Sagrada Familia - 742.470

Pentagon - 732.930