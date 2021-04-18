Chrome için geliştirilen widgetlardan belki de en dikkat çekeni Chrome Dino Game. Zira birçok kişinin internet olmadığı zaman oynadığı ikonik dinazor oyununa, bu widget sayesinde hızlıca erişilebiliyor.

Chrome için geliştirilen widget’lardan en dikkat çekeni Chrome Dino Game. Birçok kişi internet olmadığı zaman bu oyununa, widget sayesinde hızlıca erişilebiliyor.









Chrome Dino Game ile birlikte destek verilen iki widget daha var. Bunlardan ilki kullanıcıların Google'da hızlıca arama yapmasını sağlayan arama widget’ı, ikincisiyse daha gelişmiş arama imkanı sunan hızlı işlemler widget’ı. Kullanıcılar bu widget ile tek tıkla gizli sekmede arama yapıp, dilerlerse de metinle aramanın yanı sıra sesli ve QR kodla da arama yapabiliyor.

Widget’ların yakın zamanda Google Chrome'un iOS uygulamasına eklenmesi bekleniyor.



