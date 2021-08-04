Ekonomi Google'dan çok önemli kripto para kararı!

Google'dan çok önemli kripto para kararı!

Ekonomi

Google'dan çok önemli kripto para kararı!

3 yıl önce kripto para ve ICO reklamlarını yasaklayan Google, yeni kuralları ile birlikte bu reklamlara izin vermeye başladı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 08:48 Son Güncelleme:
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Google reklam politikasında değişikliğe gitti. Yeni alınan karara göre 3 yıldır kripto para reklamı almayan Google bu hizmeti vermeye başlayacak.

Dünyanın en büyük arama motoru konumundaki Google, 3 Ağustos'ta devreye giren yeni kuralları ile yeniden kripto para borsa ve cüzdan hizmetleri reklamlarına izin vermeye başladı.

REGÜLASYONLAR ETKİLİ OLDU

Google, yeni regülasyonlar ile birlikte kripto kuruluşların ilanlarına izin verirken ICO'lar konusunda katı tutumunu sürdürdü. Google uygulamanın başlayacağını Haziran ayında duyurmuştu.

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