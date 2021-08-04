Google reklam politikasında değişikliğe gitti. Yeni alınan karara göre 3 yıldır kripto para reklamı almayan Google bu hizmeti vermeye başlayacak.

Dünyanın en büyük arama motoru konumundaki Google, 3 Ağustos'ta devreye giren yeni kuralları ile yeniden kripto para borsa ve cüzdan hizmetleri reklamlarına izin vermeye başladı.

REGÜLASYONLAR ETKİLİ OLDU

Google, yeni regülasyonlar ile birlikte kripto kuruluşların ilanlarına izin verirken ICO'lar konusunda katı tutumunu sürdürdü. Google uygulamanın başlayacağını Haziran ayında duyurmuştu.