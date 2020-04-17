Google’dan görme engellilere özel klavye: Talkback

Google, akıllı telefonlarda görme engellilere özel Braille alfabesinin kullanılabileceğini duyurdu. Android sistemli telefonlarda Talkback özelliği altında kullanılan sanal klavye, görme engellilerin akıllı telefonlarda rahatça okuyup yazmasına olanak sağlayacak.

Görme engelli kişilerin okuma ve yazmaya erişebilmesini sağlayan 150 yıllık Braille alfabesine sahip klavyeler akıllı telefonlarda kullanılmaya başlanacak.

Braille alfabesi, altı noktanın kullanımı sayesinde harfleri yazmayı ve okumayı sağlıyor. TalkBack adlı uygulama da, bu standart ifadeleri kullandı. Yani kullanıcının A yazmak istediğinde 1 numaralı düğmeye, B yazmak için aynı anda 1 ve 2 numaralı düğmelere basması yeterli olacak.

Google yetkilileri kullanıcıların, bu klavyeyi kullanarak satır ekleme, harfleri ya da kelimeleri silme ve metin eklemeyi de yapabileceklerini açıkladı. TalkBack Braille klavye, Android 5.0 ve daha güncel sürüm kullanan tüm cihazlarda kullanıma açık olacak.

Tüm Android uygulamalarıyla uyumlu olarak çalışabilecek olan klavye, Braille grade 1 ve Braille grade 2 desteği sunacak ve ilk aşamada İngilizce olarak yayınlanacak. Klavyeye her ortamdan erişebilmek için Ayarlar’dan TalkBack’in açılması gerekecek.