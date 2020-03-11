Yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya çapında pek çok şirket evden çalışma sistemine geçiyor. Google da evden çalışma sistemine geçen şirketler arasına katıldı.

ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyaletlerden biri olan California merkezli Google, çalışanlarına 10 Nisan'a kadar evden çalışma çağrısı yaptı. Şirket, vakanın en çok görüldüğü yer olan Seattle'daki iş yerini daha önce boşaltmıştı.

Global olarak birçok katılımcıya ev sahipliği yapan ve iptal edilen bazı konferansları da şu şekilde sıralayabiliriz: Adobe Summit, Aruba Networks Atmosphere 2020, Cisco Live Melbourne, DocuSign Momentum, Domopalooza, F5 Agility 2020, Facebook Global Marketing Summit, Google Cloud Next, Google News Initiative Summit, Microsoft WSLConf, Microsoft MVP Global Summit, Nvidia GTC - GPU Technology Conference, Salesforce World Tour Sydney, Shopify Unite 2020 developers conference. En büyük iptallerden birinin ise geçtiğimiz günlerde iptal haberini aldığımız Google I/O 2020 konferansı olduğunu hatırlatalım.