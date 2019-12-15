Rekabet Kurumu, ABD’li arama devi Google’a, haksız rekabete yol açması sebebiyle kestiği cezanın ardından Google, önemli bir açıklama yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Google'dan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."

Peki bu ne anlama geliyor?

Google'ın bu açıklamasına bakıldığında Türkiye pazarına girecek yeni telefonlarda, bir anlaşma sağlanana kadar Google servislerinin Android cihazlarda yüklü olmayacağı görülüyor. Yani kullanıcılar Android işletim sistemine sahip bir telefon satın aldıklarında (gelecek yıl satın alınan yeni nesil telefonlar) Google Play Store'u göremeyecek. Beraberinde de Gmail, YouTube gibi popüler Google uygulamaları telefonlarda bulunmayacak. Bunun yerine kullanıcılar Google'a girerek Google Play Store'un APK dosyasını telefonlarına indirmeleri ve ardından uygulamaları bir bir telefonlarına yüklemeleri gerekecek. Telefon şirketlerinin bu yolu kolaylaştırmak için telefonlara kısayol hazırlayıp kullanıcıların söz konusu APK'yı (uygulama dosyası) hızlıca indirmeleri de mümkün. Ancak bu konu şimdilik belirsiz.

Google'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta da 'mevcut cihaz' ibaresi... Bu da halihazırda satışta olan telefonlarda Google ile ilgili bir sorun yaşanmayacağını gösteriyor. Ancak satışa sunulacak yeni nesil akıllı telefonları satın alanlar Google'ın bu hizmetlerinden doğrudan faydalanamayacak. Google Play Store yüklü olarak gelen bu telefonlarda bu uygulama mağazası yer almayacak.

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