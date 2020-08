COVID-19 salgını, ekonominin lokomotif sektörleri arasında yer alan turizm sektörünü de ciddi şekilde etkiledi. Salgının yayıldığı ilk aylarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seyahat kısıtlamaları nedeniyle tamamen durma noktasına gelen turizm sektörünün yeni normale geçmesinde dijital pazarlama kilit rol oynuyor. Google tarafından hazırlanan ve işletmeler için değerli ve güncel bilgilerle dijital pazarlama ipuçları içeren Think with Google platformu da Türkiye’deki turizm sektörüne ilişkin değerlendirme ve verileri gündemine taşıdı. Think with Google platformunda yayınlanan ve turizm sektörü için ilham verici bir rehber niteliği taşıyan bilgilere göre, bu dönemde sektör oyuncularının değişen tüketici ihtiyaçlarını ve eğilimleri doğrultusunda hızlı aksiyon almaları büyük önem taşıyor.

Tüketici, izole tatil ve seyahat seçeneklerine yöneliyor

Seyahat ile ilgili aramalarda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Mart ayında %25, Nisan ayında %72, Mayıs ayında ise %61 seviyelerine varan düşüşler görüldü. Yeni normal dönemiyle birlikte, tüketicilerin seyahat sektörüne yönelik ihtiyaçları, beklentileri de değişti. Yeni normal döneminde tüketicilerin daha izole tatil olanaklarına yönelik arayışları dikkat çekici oranlarda yükseldi. Haziran ayında “villa” aramaları geçen yıla göre %101 artarken, “bungalov” aramaları 2019’a kıyasla %42, “dağ evi” ve “bağ evi” %85, “karavan” %71, “tekne kiralama” ise %64 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında seyahat kısıtlamalarının hafiflemesi ile artan hareketlilik, yurt içi seyahat ile ilgili aramalara da net bir şekilde yansıdı. Örneğin İstanbul’a yakın yerlerle ilgili aramalarda hızla artış görülürken, Sapanca, Ağva, Şile, Cunda gibi tatil beldeleri, 2019’daki arama oranlarına en fazla yaklaşan destinasyonlar içerisinde yer aldı. Bu destinasyonları Antalya, Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil bölgeleri takip etti. Temmuz ortası itibariyle toplam seyahat sektörü arama hacmi 2019’daki arama hacimlerinin yaklaşık %90’ına kadar ulaştı.

Google Türkiye’nin, tüketici ihtiyaçlarını ve eğilimlerini anlamak adına, Nisan ve Haziran aylarında düzenlediği anket çalışmaları, tüketicilerin ilk ulaşım tercihinin şahsi araba olduğunu ortaya koyuyor. Ankete Nisan ayında cevap verenlerin %30’u şahsi araba ile ulaşımı tercih ederken, Haziran ayında bu oran %40’a yükselerek uçak seçeneğini geride bıraktı.

Türkiye’deki tatilcilerin tercihi online

Google Türkiye’nin 2020 yılında Kantar Araştırma Şirketi ile birlikte yaptığı çalışma, Türkiye’deki tatilcilerin alışkanlıklarına ve tercihlerine yönelik önemli veriler ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre katılımcıların %60’ı zaman tasarrufu sağlaması, fiyat avantajı ve daha kolay karşılaştırma yapabilme ve bilgi edinebilme açısından, rezervasyonlarını online yapıyor ve bu rezervasyonlarda en çok cep telefonundan faydalanıyor. Seyahat edenlerin %75’inden fazlası, karar verme sürecinde Google Arama, fiyat karşılaştırma siteleri, online seyahat acenteleri gibi uğradığı temas noktalarında mobil telefonunu kullanıyor.