İnternet tarayıcısı veya Android sistemli akıllı cihazlarda kullanılabilen Keen’in, görsel ağırlıklı sosyal medya platformu Pinterest'e benzerliği dikkat çekiyor.

Keen’in nasıl kullanılacağını açıklayan Google, yemek tarifinden günlük yaşama pek çok konuda içeriklerin platformda yer aldığını belirterek sosyal medya platformu hakkında bir tanıtım videosu yayımladı.

Şimdilik sadece İngilizce olarak kullanılabilen uygulamanın yakın zamanda diğer dilleri de destekler hale gelmesi bekleniyor.