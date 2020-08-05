Google, kablosuz veri aktarım aracı Nearby Share kullanıma sunuldu. Apple'ın AirDrop özelliğiyle benzer matıkta çalışan Nearby Share; Bluetooth, WebRTC ve Wi-Fi protokolleri üzerinden menzilindeki cihazlarla dosya, resim, bağlantı vb. dosya transferi yapabiliyor. Özellik aynı zamanda tüm Android telefonlara otomatik eklenecek ve çalışacak.

İçeriğin paylaşım menüsünden Nearby Share'ı seçip, yakınınızdaki kişiyle bağlantı kurarak verilerinizi kolaylıkla karşı tarafa gönderebilirsiniz.

Google, AirDrop'ta olduğu gibi hangi cihazlarla dosya transferinde bulunulacağına dair üç seçenek sunuyor. Bunlar; herkes, bazı kişiler ve gizli. Kullanıcılar telefonlarının hızlı ayarlar bölümünden kullanım tercihlerini değiştirebilecek. Gizli modda veriler anonim olarak gönderilip alınabiliyor.

Nearby Share özelliğini kullanabilmek için telefonunuzun Android 6 ve daha yeni bir Android sürümünü çalıştırması gerekiyor. Özelik marka veya model ayırt etmiyor.

Nearby Share özelliği, Google Play hizmetleri güncellemesiyle kademeli olarak Android telefonlara eklenecek.



