Bilim & Teknoloji Google'ın faaliyetleri Avrupa'da rahatsızlık yaratıyor

Google'ın faaliyetleri Avrupa'da rahatsızlık yaratıyor

Bilim & Teknoloji

Google'ın faaliyetleri Avrupa'da rahatsızlık yaratıyor

Google'ın faaliyetleri Avrupalı yayıncılar arasında huzursuzluk yaratıyor. Buna göre, Avrupa’nın en büyük yayıncı kuruluşları, Google’ın düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

12 Şubat 2022, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Avrupalı yayıncılık devi Axel Springer ve Rupert Murdoch gibi üyelerin bulunduğu Avrupa Yayıncılar Kurulu (EBU) Google’a kendi reklam teknolojisini öne çıkararak bu alandaki haksız hakimiyetine yönelik şikayette bulundu. Avrupa Komisyonu, Google’ın AB’nin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendirecek.

Yayıncılar Kurulu Başkanı Christian Van Thillo, Komisyon’a gerekli adımları atma çağrısında bulundu. Google da yayıncı kuruluşların dijital reklamcılık gelirlerinden payını aldığını belirterek “her sene yayıncı ortaklarımıza milyarlarda dolar ödüyoruz” açıklamasını yaptı.

Google on yıldan uzun süredir online reklam pazarında lider konumda bulunuyor.

Avrupa Komisyonu’na göre AB’de dijital reklam harcamaları 2019’da 20 milyar euroya (24 milyar dolar) ulaştı. Google reklam hizmetlerinde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB tarafından daha önce 9 milyar dolardan fazla para cezası almıştı.

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