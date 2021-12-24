Google Arts&Culture’da üniversiteye ayrılan özel platformda, proje ve derslerden oluşturulmuş hikâyeler, sergiler ve fotoğraflar bulunuyor. Google Arts&Culture’da ‘Türk yemeklerini bilime dönüştüren profesör’ olarak tanımlanan Yeditepe Üniversitei Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen, “Bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversiteyiz. Bu milli görevin gerçekleştirilmesinde kurumumuzun tercih edilmiş olması bizim için gururdur” dedi.