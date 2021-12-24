Google'ın tercihi Yeditepe oldu
Kültür kuruluşlarının kültür-sanat eserlerine sayfasında yer veren Google Arts&Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile işbirliği yaptı.
24 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Google Arts&Culture’da üniversiteye ayrılan özel platformda, proje ve derslerden oluşturulmuş hikâyeler, sergiler ve fotoğraflar bulunuyor. Google Arts&Culture’da ‘Türk yemeklerini bilime dönüştüren profesör’ olarak tanımlanan Yeditepe Üniversitei Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen, “Bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversiteyiz. Bu milli görevin gerçekleştirilmesinde kurumumuzun tercih edilmiş olması bizim için gururdur” dedi.
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