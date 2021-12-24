Eğitim & Kariyer Google'ın tercihi Yeditepe oldu

Google'ın tercihi Yeditepe oldu

Eğitim & Kariyer

Google'ın tercihi Yeditepe oldu

Kültür kuruluşlarının kültür-sanat eserlerine sayfasında yer veren Google Arts&Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile işbirliği yaptı.

24 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Google Arts&Culture’da üniversiteye ayrılan özel platformda, proje ve derslerden oluşturulmuş hikâyeler, sergiler ve fotoğraflar bulunuyor. Google Arts&Culture’da ‘Türk yemeklerini bilime dönüştüren profesör’ olarak tanımlanan Yeditepe Üniversitei Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen, “Bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversiteyiz. Bu milli görevin gerçekleştirilmesinde kurumumuzun tercih edilmiş olması bizim için gururdur” dedi.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Eğitim şart!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Pernod Ricard Türkiye'den 'Acayip' bir film
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İş hayatında yeni dönemde çalışanların ve şirketlerin ihtiyacı olan beceriler değişti!