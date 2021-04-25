Google Play, uygulama indirme sürecini hızlandıracak yeni bir özelliği kullanıma açmaya hazırlanıyor. Özellik sayesinde uygulamalar, parçalar halinde kullanıcıların tercihlerine göre inerek daha hızlı çalıştırılabilecek.

Uygulama yükleme optimizasyonu, uygulamaların daha hızlı yüklenmesini, açılmasını ve çalıştırılmasını sağlıyor. Bunu, bir uygulamayı yükledikten sonra bir uygulamanın en çok hangi bölümünü kullandığınıza ilişkin verileri kitle kaynaklı olarak gerçekleştiriyor. Google, bu özelliğin cihazınızın CPU'su, pili ve depolamasındaki yükü azaltmaya da yardımcı olacağını söyledi.

Google konu hakkında, “Uygulama yükleme optimizasyonunu açtığınızda, Google, yüklemeden sonra uygulamayı ilk açtığınızda uygulamanın hangi bölümlerini kullandığınızı söyleyebilir. Yeterince kişi bunu yaptığında, Google uygulamayı herkes için daha hızlı yükleme, açma ve çalıştırmak için optimize edebilir” dedi.

Google, uygulama yükleme optimizasyonu için verileri toplu olarak kaynaklasa da ad, e-posta adresi gibi kişisel verileri toplamadığını söyledi. Benzer şekilde, cihazınızda yüklü diğer uygulamalar gibi uygulama dışında herhangi bir bilgi de toplamıyor. Uygulamaya indirilen veya yüklenen veriler de toplanmıyor.