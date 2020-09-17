GoPro Hero 9 Black duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

GoPro, Hero 9 Black isimli yeni aksiyon kamerası modelini duyurdu. Hero 9 Black, yine çift ekran ile geliyor. Ön ekran 1.4 inç, arka ekran ise 2.27 inç büyüklüğünde. Böylece kayıt esnasında ön izlemeler daha canlı olacak. Bununla birlikte dokunmatik hassasiyeti önceki nesle göre biraz geride kaldığı belirtiliyor.

Daha büyük bir bataryaya sahip olmasıyla da dikkat çeken cihaz, bünyesinde 1720 mAh gücünde bir pil bulunduracak. Bu sayede pil ömrü, yüzde 30 oranında artırılacak.

Su altında 10 metreye kadar dayanıklılık sunan model ayrıca 3 mikrofon dizilimi ile rüzgar gürültüsünü azaltma özelliğine de sahip.

Hero 9 Black seride ilk kez 5K video çözünürlüğü sunuyor. 23.6MP çözünürlüğündeki sensör 5K 30fps kaydın yanında 4K 60fps kayıt da yapabiliyor. Sabit görüntü çözünürlüğü de 12MP seviyesinden 20MP seviyesine yükseltildi. Yeni sensör daha iyi elektronik sabitleme yapabiliyor ama 4K çözünürlükte 120fps ne yazık ki yer almıyor.

GoPro Hero 9 Black modeli 450 dolar fiyat etiketine sahip. Yıllık 50 dolar olan GoPro aboneliğine dahil olursanız fiyat 350 dolara düşüyor.



