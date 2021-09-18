GoPro HERO10 Black aksiyon kamerası tanıtıldı

GoPro HERO10 Black aksiyon kamerası önceki neslin eksik noktalarını gidererek daha akıcı bir tecrübe sunmayı amaçlıyor. GP2 işlemci sayesinde kamera, 5.3K çözünürlükte 60fps, 4K çözünürlükte 120fps ve 2.7K çözünürlükte 240fps kayıt seçenekleri sunabiliyor. 23MP çözünürlüğün yanında 5K videolardan 19.6MP sabit görüntü de alabiliyor. Canlı yayınlarda Full HD çözünürlük sunuluyor. Vizör ekran daha akıcı iken arka düzenleme ekranı da daha hassas bir dokunmatiğe sahip.

HyperSmooth 4.0 yazılımı çok daha yüksek kare hızlarında sabitleme yapabiliyor. Hareketli anlarda videoları dikey eksende hizalayan özellik de çalışma açısını 45 dereceye kadar çıkarmış. Bu özellik 4K 60fps veya 2.7K 120fps olarak çalışıyor.

Bluetooth, GPS ve WiFi bağlantıları ile pek çok fonksiyonu kaynak cihaz olmadan yerine getirebilen GoPro HERO10 Black modeli 499 dolar fiyat etiketine sahip. Aylık 5 dolarlık aboneliği alırsanız bu kez kamera 399 dolar oluyor.