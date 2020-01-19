"Bilerek gördü" iddiası

Vedat Muriç gördüğü kırmızı karttan sonra maçın hakemine itiraz etti fakat bu durum birçok kişiyi ikna etmemiş gibi görünüyor.

Güntekin Onay, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu gibi önemli yorumcular Muriç'in gördüğü kartın kasıtlı olduğunu ve Tahkim Kurulu'nun bunu değerlendirmeye alabileceğini söyledi.

Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen ise Muriç'in herhangi bir kural hatası yapmadığını, 'kuralın etrafından dolaştığını' yazdı.

Eğer oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğüne karar verilirse Muriç, mevcut cezasının yanında 2 maç daha ceza alacak ve böylece Kayserispor, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak.