Fenerbahçe'de Vedat Muriç sıkıntısı yaşanıyor. Gaziantep FK maçında 1 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren isim olan Muriç, maçın 80. dakikasında gördüğü sarı kart yüzünden bir sonraki lig maçı olan Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.
Fakat Muriç maçın uzatma dakikalarında bir sarı kart daha görerek ikinci sarıdan oyundan atıldı. Kural gereği kırmızı kart gören oyuncu, turnuva fark etmeksizin cezasını bir sonraki maçta çekiyor.
Muriç de bu kartın ardından Başakşehir karşısındaki cezasını hafta içinde oynanacak Kayserispor maçında çekecek.