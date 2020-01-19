Gördüğü kart Vedat Muriç'in başını ağrıtabilir

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönmesinde başrol oyuncusu olan Vedat Muriç, maçın son anlarında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda oyun dışında kalmıştı. Vedat Muriç'in Başakşehir maçı yerine Kayserispor maçında cezalı olmak için bu kartı bilerek gördüğü iddia edildi. Eğer Tahkim Kurulu, kartın kasıtlı görüldüğüne kanaat getirirse Muriç'in cezası 2+1 maç olabilir.

19 Ocak 2020, Pazar 10:44 Son Güncelleme:
A A

Fenerbahçe'de Vedat Muriç sıkıntısı yaşanıyor. Gaziantep FK maçında 1 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren isim olan Muriç, maçın 80. dakikasında gördüğü sarı kart yüzünden bir sonraki lig maçı olan Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.

Fakat Muriç maçın uzatma dakikalarında bir sarı kart daha görerek ikinci sarıdan oyundan atıldı. Kural gereği kırmızı kart gören oyuncu, turnuva fark etmeksizin cezasını bir sonraki maçta çekiyor.

Muriç de bu kartın ardından Başakşehir karşısındaki cezasını hafta içinde oynanacak Kayserispor maçında çekecek.

"Bilerek gördü" iddiası

"Bilerek gördü" iddiası

Vedat Muriç gördüğü kırmızı karttan sonra maçın hakemine itiraz etti fakat bu durum birçok kişiyi ikna etmemiş gibi görünüyor.

Güntekin Onay, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu gibi önemli yorumcular Muriç'in gördüğü kartın kasıtlı olduğunu ve Tahkim Kurulu'nun bunu değerlendirmeye alabileceğini söyledi.

Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen ise Muriç'in herhangi bir kural hatası yapmadığını, 'kuralın etrafından dolaştığını' yazdı.

Eğer oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğüne karar verilirse Muriç, mevcut cezasının yanında 2 maç daha ceza alacak ve böylece Kayserispor, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak.

Ersun Yanal net cevap verdi

Ersun Yanal net cevap verdi

Teknik direktör Ersun Yanal ise Vedat Muriç'in attığı golden sonra yaşananları örnek göstererek "Muriç, formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk çocuğa. Böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz F.Bahçeyiz. Bunların konuşulması bile ayıp" cümleleriyle iddiaları reddetti.

Emsalleri var

Emsalleri var

Süper Lig'de daha önce bilerek kart gördüğü için oyuncuya ceza verildiği görüldü. Josue, Bursaspor'da oynadığı dönemde Karabükspor maçının 90+4'üncü dakikasında çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

TFF, bu kartın kasıtlı olduğuna kanaat getirip oyuncuya 2 maç ceza vermişti.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Lukas Podolski Antalyaspor'la anlaştı